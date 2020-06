Rouvert depuis deux semaines, l’ADAM Museum prolonge son expo ‘Punk Graphics’ jusqu’en septembre

Rouvert depuis le 21 mai, l’ADAM Museum, situé au pied de l’Atomium et spécialisé dans le design, annonce prolonger son exposition “PUNK GRAPHICS : Too Fast to Live, Too Young to Die”, fermée durant le confinement, jusqu’en septembre.

Le musée a mis en place une série de mesures pour encadrer sa réouverture. “Toute la réflexion s’est faite avec l’ensemble des musées à Bruxelles et en Belgique pour montrer le maximum d’éléments sécurisant une visite. On a un parcours balisé, on a tout décalé“, évoque Arnaud Bozzini, directeur du musée.

Les horaires du musée évoluent également, et il sera désormais ouvert du jeudi au lundi inclus.

L’exposition “PUNK GRAPHICS” qui s’y tenait avant la pandémie est prolongée tout l’été.

■ Images et interview de Nicolas Franchomme