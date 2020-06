Revalorisation salariale, meilleur encadrement : les blouses blanches reprennent leurs actions

“Après les applaudissements, le temps de la reconnaissance est venu” : le personnel soignant des hôpitaux Iris entame de nouvelles actions.

Les actions démarrent ce mardi au CHU Brugmann. Un mouvement de protestation qui porte les mêmes revendications qu’avant la crise du coronavirus. Les soignantes et soignants demandent de meilleures conditions de travail, plus de personnel, un meilleur encadrement et une revalorisation salariale et barémique.

Il y a un an, les “blouses blanches” avaient entamé des manifestations récurrentes tous les mardis. Le pesonnel soignant a été érigé en hero pendant ces trois mois. Désormais, ses actions reprennent.