Renouvellement du marquage au sol au Carrefour Léonard: embouteillages probables

L’agence flamande des routes Wegen en Verkeer procède de mercredi à vendredi au renouvellement du marquage au sol au Carrefour Léonard, qui relie l’E411 au R0. Des perturbations sont à prévoir en provenance de Wavre.

L’organisation des bandes de circulation sera légèrement modifiée sur l’E411 en diretion de Bruxelles. Le R0 n’est pas concerné par ces modifications. Ainsi, le trafic tournant à droite en direction de Zaventem sera séparé plus rapidement du trafic en direction d’Auderghem.

La bande de bus vers Bruxelles commencera plus tôt, permettant une meilleure fluidité en heure de pointe. La réduction à deux bandes de circulation en direction de Bruxelles commencera davantage en amont. Deux bandes seront maintenues en direction de Zaventem et seront accessibles également un peu plus tôt.

L’agence flamande des routes espère que ces modifications amélioreront la fluidité du trafic dans cette zone embouteillée aux heures de pointe. Pour ajuster le marquage et modifier les panneaux de signalisation, une à deux voies seront fermées alternativement.

Un entrepreneur placera le marquage pendant la journée, un autre remplacera les panneaux de signalisation le soir et la nuit. La fermeture de deux bandes pendant la journée sera aussi brève que possible pour limiter les nuisances, assure l’agence.

Belga