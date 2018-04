Une quinzaine d’opposants politiques ont brièvement occupé lundi matin l’ambassade d’Arménie

Un groupe de personnes s’est introduit lundi vers 10h30 dans l’ambassade d’Arménie, située au 28 de la Rue Montoyer, pour réclamer la démission du désormais ex-premier ministre Serge Sarkissian. La police les a rapidement délogés du bâtiment et a procédé à trois arrestations administratives et une arrestation judiciaire.

“Notre action consiste à soutenir les manifestations en Arménie qui sont réprimées par une caste très autoritaire. Les citoyens n’arrivent plus à manifester pacifiquement, ils n’arrivent pas à exercer cette liberté qui est la leur. En dépit de ces faits, il devient capitale pour ces manifestants de recourir à la désobéissance civile qui est une forme d’insurrection contre un régime brutal”, ont-ils fait savoir, dans un communiqué. Serge Sarkissian a finalement annoncé lundi après-midi sa démission après plusieurs jours de manifestations anti-gouvernementales à Erevan, la capitale du pays. Président du pays de 2008 à 2018, il était accusé par ses détracteurs de vouloir s’accrocher au pouvoir.

De son côté, la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles confirme l’occupation et précise être intervenue rapidement. “Nous avons procédé à trois arrestations administratives et une arrestation judiciaire. Une fenêtre a été brisée et un manifestant a été blessé à cause de cette fenêtre brisée. Il a été immédiatement emmené à l’hôpital pour y être soigné. Les quatre personnes ont été libérées depuis lors”, explique son porte-parole Olivier Slosse.

J. Th.