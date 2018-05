Quatre animateurs licenciés au sein de l’ASBL BRAVVO : une réunion est prévue avec la Ville de Bruxelles

Une réunion aura lieu mercredi à 12H00 avec les syndicats au sujet du licenciement de quatre animateurs de l’ASBL communale de prévention BRAVVO, a indiqué mardi le cabinet de l’échevine bruxelloise de la Jeunesse Faouzia Hariche, à la suite d’une information dévoilée la veille par la RTBF.

Mathieu Verhaegen, délégué syndical CGSP, précise que la réunion devrait avoir lieu avec les deux syndicats représentatifs (FGTB et CSC), la direction de l’ASBL, le bourgmestre Philippe Close en sa qualité de président de l’association et le cabinet de l’échevine. Une assemblée générale sera organisée par la suite.

Les travailleurs dépendent du centre Averroès, qui fait de la prévention et de l’animation à la Cité Modèle, à Laeken. Il leur est reproché des “trous” dans le financement de voyages, selon la RTBF, qui a divulgué l’information lundi. “On parle de 400-500 euros pour ces quatre personnes et ce sont des gens qui ont travaillé pendant deux ans sans coordination”, défend Mathieu Verhaegen, délégué syndical CGSP. “Un coordinateur a été engagé en janvier 2017 et il est parti avec la caisse. Le trou dans la caisse qui leur est reproché est peut-être dû au fait qu’il manque un ou plusieurs tickets justificatifs. Normalement, on convoque la personne responsable pour justifier les dépenses. Ici, on a mis les gens dehors du jour au lendemain sans préavis pour faute grave. Les jeunes et les parents de la cité Modèle sont furieux.” Il explique qu’il n’y a plus personne en activité dans ce centre, à l’exception du responsable de la bibliothèque.

Le cabinet de l’échevine se refuse pour l’heure à faire des commentaires sur une affaire de management interne en cours. Aux critiques des syndicats quant aux visées de ces licenciements et de l’engagement entre autres d’une nouvelle directrice adjointe qui a fait l’objet de poursuites pour harcèlement, le porte-parole du cabinet, Nicolas Manzone, explique simplement que les changements en cours ont été décidés pour améliorer le fonctionnement du centre en question et de l’ASBL en général.

Avec Belga – Photo : ASBL BRAVVO