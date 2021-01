Quartier Heysel/Sobieski : le rond-point de la rue Reper-Vreven va devenir une place piétonne

Une enquête publique va bientôt débuter, afin de recueillir l’avis des riverains.

La Ville de Bruxelles projette de réaménager complètement le rond-point entre la rue Reper-Vreven et la rue Félix Sterckx, dans le quartier Heysel/Sobieski. “Ce rond-point est terne et manque de sens et d’identité. La conception de cet espace public date d’une autre époque et laisse aujourd’hui un grand potentiel inutilisé“, souligne la Ville. “Une nouvelle place de plain-pied sera créée avec beaucoup de couleurs, du mobilier urbain et une végétation variée pour stimuler la biodiversité“.

Le projet prévoit une zone piétonne entre la rue Reper-Vreven et la rue Félix Sterckx, une réorganisation de la circulation dans le quartier et la suppression de dix places de parking sur la place. Une enquête publique sera réalisée du 27 janvier et 25 février, afin d’informer les habitants et d’écouter leurs avis.

Une commission de concertation est par la suite prévue en mars. Une fois lancés, les travaux ne devraient pas durer plus de 80 jours. En attendant, un appel aux idées est lancé pour trouver un nom à cette nouvelle place.

L.T – Photo: Ville de Bruxelles