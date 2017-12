Programme des activités et du feux d’artifice du nouvel an à Bruxelles

C’est sur le plateau du Heysel que se déroulera le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An de la Ville de Bruxelles cette année. Les festivités auront lieu entre 22h30 et 1h du matin. L’occasion de célébrer le 60e anniversaire de l’Atomium et de l’Expo 58. Au programme : DJ, spectacle aérien et projections lumineuses.

Pour animer les 50.000 personnes attendues, un DJ accompagné de projections lumineuses fera danser la foule dès 22h30 au Palais 5. À partir de 23 heures, la compagnie anversoise Theater Tol fera découvrir aux spectateurs un opéra moderne en lumière. 10 minutes plus tard, le compte à rebours jusqu’en 2018 commencera jusqu’à minuit. C’est alors que le traditionnel spectacle pyrotechnique prendra place pendant 17 minutes. Une animation musicale accompagnera les fêtards jusqu’à 1 heure du matin.

L’accès au le site sera totalement fermé au public jusqu’à 22 heures pour des questions d’organisation. Le public pourra ensuite pénétrer dans les différentes zones via l’avenue de Bouchout, l’avenue de l’Atomium et le boulevard du Centenaire via la place Louis Steens.

Sécurité et transports

La police prévient que des contrôles sont prévus aux entrées. Pour faciliter le travail des services de sécurité, la Ville de Bruxelles conseille également d’éviter les sacs à dos ce soir. Les bouteilles en verre sont interdites, ainsi que l’usage privé de pétards et feux d’artifice, comme précisé par le règlement général de police. Pour se rendre jusqu’au plateau du Heysel, la Stib renforce son dispositif et assure la gratuité des transports en commun dès minuit. Du côté de la SNCB, aucun service particulier n’est mis en place. La soirée du 31 décembre, certains trains ne circuleront pas entre Essen et Roosendaal ainsi qu’entre Maastricht et Visé. Le 1er janvier, les trains circuleront suivant leur horaire habituel du dimanche. Enfin, pour ceux qui se déplacent en voiture, il sera possible de stationner sur le parking C pour le prix de 5 €, mais le nombre de places est limité.

Plus d’infos ici