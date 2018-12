Près de 2 500 coureurs ont participé à la Manneken Pis Corrida ce mercredi

Près de 2 500 personnes étaient ce mercredi soir au départ de la Manneken Pis Corrida pour un jogging de Noël dans les rues du centre de Bruxelles, sur 4 ou 8 kilomètres.

La boucle tracée autour de la place d’Espagne a une nouvelle fois connu un grand succès, ce mercredi. Au lendemain de Noël, la neuvième édition de la Manneken Pis Corrida a connu un beau succès avec plus de 2 500 inscriptions pour courir entre la rue Neuve, la Grand-Place et les galeries de la Reine. T-shirts rouges et bonnets de Noël ont envahi le centre de la capitale durant deux bonnes heures. Les courageux ont même eu droit à du vin chaud ou du thé à l’arrivée, pour les réchauffer après leur course sous des températures négatives.

L’organisation peut donc voir avec confiance la dixième édition de l’événement, annoncée en 2019, toujours entre Noël et Nouvel an.

Gr.I. – Photo : BX1