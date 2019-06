Pour leur team building, ces employés d’un hôtel bruxellois ont nettoyé le Parc royal

Les employés de l’hôtel Motel One, à Bruxelles, se sont retroussés les manches afin de nettoyer le Parc royal de Bruxelles, en ce mardi particulièrement chaud.

Une trentaine d’employés de l’hôtel Motel One étaient ainsi présents ce mardi après-midi pour un team building estival bien particulier. Pas question de faire un sport exotique ou de profiter d’une terrasse : ils ont pris gants et poubelles pour nettoyer au mieux le Parc royal, non loin de l’établissement de la rue Royale.

Et malgré les 32 degrés et le soleil qui frappait le parc ce mardi, les employés étaient bien motivés.

■ Images et interview de Nicolas Franchomme.