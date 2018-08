Petite ceinture cyclable : le dernier des huit permis d’urbanisme nécessaires a été octroyé

Le permis d’urbanisme pour le huitième et dernier tronçon du projet de pistes cyclables autour de la Petite ceinture de Bruxelles a été accordé par la Région bruxelloise, rapporte le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) sur le site de La Capitale.

Le projet de pistes cyclables autour de la Petite ceinture de Bruxelles, présenté en mars 2017 par Pascal Smet, avance. Ce projet est pour rappel découpé en huit tronçons, dont chacun devait disposer d’un permis d’urbanisme distinct afin de poursuivre les travaux. Et selon le ministre bruxellois de la Mobilité, c’est la zone 2 entre la place Quetelet et la rue Gineste qui a reçu son permis de la part de la Région bruxelloise. Les huit zones ont donc désormais le permis nécessaire. “Il clôt quatre ans de travail administratif important fait de concertation, d’écoute et d’adaptations. Maintenant que l’ensemble des permis sont octroyés, une nouvelle phase s’amorce. Consacrée à la coordination et à la préparation des chantiers, celle-ci s’étirera dans les mois à venir“, explique Pascal Smet sur le site de La Capitale.

Le chantier, lui, se poursuit. Des pistes cyclables ont ainsi été aménagées sur le boulevard Poincaré, le boulevard de l’Abattoir et en cours d’aménagement à la Porte de Ninove et près de la place Madou. Les travaux vont se poursuivre d’ici 2019-2020 autour du Jardin botanique. Il restera ensuite à trouver un accord autour de l’aménagement de la zone entre la place Louise et la Porte de Namur, qui ne concernera pas seulement les pistes cyclables mais aussi toutes les voiries, de façade à façade. Aucune demande de permis d’urbanisme n’a encore été déposée pour ce tronçon à part, mais “un cabinet d’architecte a été désigné pour concevoir son aménagement”, confie Pascal Smet.

À terme, cette Petite ceinture cyclable permettra de dévoiler 12 kilomètres de pistes cyclables séparées du trafic automobile et des trottoirs élargies pour les divers usagers de la route.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq