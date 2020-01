Pascal Duquenne présidera la 10e cérémonie des Magritte du Cinéma

La présidence de la 10e cérémonie des Magrittes du cinéma est confiée au comédien belge Pascal Duquenne.

L’acteur Pascal Duquenne est connu pour avoir joué “Georges” dans le film “Le Huitième Jour” de Jaco Van Dormael. Ce rôle lui avait permis d’obtenir le prix d’interprétation au Festival de Cannes en 1996.

Il présidera la cérémonie neuf ans après son ami et mentor Jaco Van Dormael et succède à ce poste à Vincent Patar & Stéphane Aubier, Natacha Régnier, Virginie Efira, Marie Gillain, François Damiens, Emilie Dequenne, Yolande Moreau et Bertrand Tavernier.

La 10e cérémonie des Magrittes du Cinéma se tiendra le samedi 1er février au Square à Bruxelles.

YdK – Photo/The PR Factory