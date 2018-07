Le parquet de Bruxelles évacué à la suite d’un problème technique

Le bâtiment Portalis, qui abrite entre autres le parquet de Bruxelles et le tribunal de la jeunesse, a été évacué lundi matin à la suite d’un problème technique à l’installation d’alarme. “Il n’y a pas eu d’incendie et il n’y a pas de danger pour les travailleurs et les visiteurs dans le bâtiment”, a précisé le procureur du Roi, Jean-Marc Meilleur. Le bâtiment a toutefois été évacué par mesure de précaution.

Ce problème technique devrait être résolu dans l’après-midi.