Un parking de dissuasion va bien être installé sur le parking C

Un accord de principe entre la Ville de Bruxelles et la Région a été signé en vue d’y créer un parking de 1000 places de stationnement, à l’endroit où devait s’installer le stade national.

C’est le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet qui l’a affirmé ce lundi en commission Infrastructures du Parlement bruxellois : un accord de principe a été signé dans le but de créer un parking de dissuasion sur le parking C, situé sur le plateau du Heysel, révèle la DH. Une navette devrait également être crée afin d’assurer la liaison entre le parking et la station de métro Roi Baudouin.

Le développement des parkings de dissuasion a été avalisé par le gouvernement bruxellois en 2014, afin de diminuer le trafic la ville de Bruxelles.Quatre projets sont pour l’instant en voie de réalisation. Si au départ, l’objectif était d’atteindre 10.000 emplacements de stationnement, ces projets ne devraient compter que 5000 places supplémentaires pour les navetteurs.

– Parking du Ceria (Anderlecht) : Les travaux ont débuté fin 2017. Ce parking permettra de passer de 200 à 1350 places disponibles.

– Parking de Stalle (Uccle) : Ce parking devrait représenter plus de 1000 places de stationnement dans le Sud de Bruxelles. Il devrait être opérationnel pour la fin de la législature actuelle.

– Parking de l’Esplanade (Heysel) : Cet emplacement devrait quant à lui offrir 1500 places supplémentaires dans le nord de Bruxelles, à proximité du Palais 12.

– Parking de Crainhem : Ce dossier est toujours en cours et prévoit la construction d’un parking à étages. Il devrait être ouvert au public vers 2020.

