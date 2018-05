Ce samedi, la Zinneke Parade va faire vibrer le centre de Bruxelles avec ses “Zinnodes” et autres festivités. Dès 15h00, la parade sera à suivre en direct sur BX1 !

Enfin ! Après deux ans d’attente, la Zinneke Parade va de nouveau éblouir les Bruxellois autour de son thème “illégal”. La dixième édition de la célèbre parade de la capitale dévoilera ainsi le talent de plus de 1500 personnes séparés en dizaines de “Zinnodes”. Ces différents groupes proposeront chacun leur conception artistique du thème de cette édition, avec des chars, des danses, des instruments de musique et bien d’autres outils aussi surprenants les uns que les autres.

Après la Joyeuse entrée des Zinnekes sur le thème “D’or et d’ombre”, prévue ce vendredi dès 21h00 dans le centre de Bruxelles, autour de la place d’Espagne, les paradeurs lanceront la parade ce samedi après-midi dès 15h00 dans les rues du centre-ville. Les différentes “Zinnodes” s’élanceront de divers endroits du parcours pour danser avec la foule entre la place Saint-Géry, la Bourse et la Grand’Place.

La parade sera à suivre en direct dès 15h00 sur BX1, en collaboration avec nos confrères de Bruzz. David Courier animera cet événement en compagnie de Margot Otten de Bruzz, alors que Murielle Berck sera au milieu de la foule pour prendre les réactions dans le public et au sein même des “Zinnodes”.

Le final de la parade est prévu à 17h15 devant la Bourse et sur le boulevard Anspach, pour un “final illégal ?”. Enfin, jusque 19h00, le public et les participants pourront voter devant la Bourse pour le thème de la 11e édition de la Zinneke Parade, prévue en 2020. Les résultats de ce vote seront révélés le 2 juin prochain.

Les autorités préconisent d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur le parcours de la parade : celui-ci est en effet majoritairement tracé dans le piétonnier et les parkings de l’hyper-centre risquent d’être surchargés. Le métro (1 et 5 jusqu’à Gare Centrale, De Brouckère et Sainte-Catherine) et le tram (3 et 4 jusqu’à De Brouckère, Bourse et Anneessens) sont donc les meilleures options pour atterrir dans le centre.

Bref, vu la météo agréable prévue ce samedi, ne manquez pas ce grand rendez-vous de la capitale !

Gr.I.