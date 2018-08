Parc Maximilien : Philippe Close enjoint Francken à arrêter de passer son temps sur les réseaux sociaux

Après que le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a accusé jeudi le bourgmestre bruxellois et son parti, le PS, de ne pas vouloir intervenir pour évacuer le parc en raison de motifs politiques, ce dernier a réagi ce vendredi.

“Theo Francken doit cesser de passer son temps sur les réseaux sociaux et faire lui-même son travail. Je suis un homme d’action et je travaille dur chaque jour pour trouver des solutions aux problèmes de ma ville. Ils ne trouveront pas beaucoup de réunions consacrées au Parc Maximilien où nous n’étions pas présents”, a indiqué Philippe Close (PS), qui reproche au gouvernement fédéral de ne pas faire son travail en ne proposant aucune solution structurelle. Le socialiste voit une autre raison aux attaques du secrétaire d’État: l’opposition de la Ville de Bruxelles au projet de transférer le centre d’accueil du Petit-Château, dans le centre de la ville, vers Neder-over-Heembeek, au nord. “Ce n’est pas l’endroit adapté pour un centre qui accueillerait des milliers de réfugiés.”

Le parc, situé à côté de la Gare du Nord et de l’Office des étrangers, sert de point de ralliement à plusieurs centaines de migrants qui peuvent y recevoir des soins et de la nourriture, et entrer en contact avec une plateforme citoyenne qui essaie de leur fournir un hébergement. Certaines informations font état d’un accroissement du nombre de personnes qui s’y rendent chaque soir. Selon les responsables de la plateforme, la situation est toutefois comparable à ce qu’elle était l’an passé à la même époque. Interrogé jeudi sur la VRT, l’élu NV-A a assuré que ‘le bourgmestre Close, le PS ne veulent pas intervenir. Il y a maintenant plus d’un an que la police locale n’y a plus mené d’action, à l’exception d’une la semaine passé.” Sur Twitter, il en a encore rajouté une couche: “Si je devais être bourgmestre de Bruxelles, deux semaines et le problème serait réglé”.

“Nous sommes au même point qu’il y a un an”, dénonce Mehdi Kassou

Mercredi, De Tijd avait fait le point sur la situation dans le parc de la capitale, alors que la police y a récemment dénombré jusqu’à 700 migrants. D’après le quotidien flamand, un migrant sur dix inscrit auprès des ONG bruxelloises est en Europe depuis plus d’un an. Mehdi Kassou évalue également à 600 ou 700 le nombre de personnes qui s’installent quotidiennement dans le parc Maximilien.

“La différence est qu’ils sont beaucoup plus visibles en raison de la chaleur. Comme la police chasse les migrants de la gare du Nord toutes les 15 minutes, tout le monde se regroupe au même endroit. (…) Nous hébergeons toujours chaque soir 300 personnes au centre d’accueil et 250 personnes en familles. Un chiffre stable car, en août 2017, nous avons distribué 596 sacs de couchage et presque tout le monde en avait reçu un”, avait alors réagi Mehdi Kassou.

Belga