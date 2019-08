Parc Maximilien : 12 personnes arrêtées près des habitations de la chaussée d’Anvers

Douze personnes se trouvant aux abords des habitations de la chaussée d’Anvers, non loin du parc Maximilien, ont été arrêtées administrativement ce mercredi matin, rapporte Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, confirmant une information de La Libre Belgique.

Ce mercredi matin, douze personnes ont été arrêtées par la police de Bruxelles Capitale-Ixelles au niveau de la chaussée d’Anvers, rapporte La Libre Belgique sur son site internet. Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police, confirme l’information et donne plus de détails. “Régulièrement, le service propreté de la Ville de Bruxelles réalise des opérations de nettoyage et de dératisation du parc Maximilien et de la chaussée d’Anvers. Nous nous occupons, avant que le service réalise son travail, de vérifier les alentours du parc. Nous avons alors procédé à l’arrestation administrative de 12 personnes, après avoir été notamment été appelés par les habitants, se plaignant de nuisances”, explique-t-il.

Selon le porte-parole de la police, ces arrestations n’étaient pas une opération de police spécifique. “Nous sommes appelés régulièrement, et à chaque fois nous menons une approche différente. Nous devons en effet garantir l’ordre public par rapport aux habitants de la chaussée d’Anvers. Cette fois, nous avons procédé à ces arrestations pour garantir l’ordre public aux abords des blocs d’habitation de la chaussée d’Anvers”, rapporte encore Olivier Slosse.

Selon Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne, interrogé par le quotidien, si les opérations d’évacuation du parc ne sont en effet pas rares, cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu ce type de faits.

Un futur centre d’accueil ?

Ces arrestations administratives mettent en tout cas la lumière sur la situation autour du parc Maximilien qui semble toujours la même au fil des mois. Actuellement, selon La Libre, près de 150 personnes vivent encore autour du parc, alors que 350 logent au centre d’accueil de la Porte d’Ulysse, géré par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, 90 sont au Samusocial, 200 chez des hébergeurs citoyens et 67 en hébergement collectif.

Le gouvernement bruxellois va engager prochainement, en son sein, des discussions pour l’ouverture d’un centre permanent d’accueil et d’orientation, rapporte le porte-parole du ministre Alain Maron (Ecolo) dans La Libre. Avant que ces discussions se poursuivent avec le fédéral, notamment autour des moyens nécessaires à la création d’un tel centre. Or, le gouvernement fédéral (minoritaire) est toujours en affaires courantes et n’avait pas donné suite aux demandes du précédent gouvernement bruxellois concernant ce centre d’accueil. La situation est donc bien difficile.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View