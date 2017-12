Le Palais du Coudenberg propose de partir à la recherche du trésor de la Toison d’or

Durant les congés scolaires, le Palais du Coudenberg propose aux enfants de partir à la recherche du trésor de la Toison d’or, en aidant le célèbre Charles Quint dans sa quête. Un jeu familial et instructif dans les souterrains du musée.

Cette animation, sous forme de jeu de piste souterrain, permet ainsi aux enfants d’aider Charles Quint à décoder le mot de passe destiné à ouvrir le trésor qui contient le collier de l’ordre de la Toison d’or. Des puzzles, des déguisements, et une carte au trésor : tout est fait pour mener les plus petits à l’aventure dans les dédales du palais. Et cerise sur le gâteau : s’ils trouvent le mot de passe, les joueurs ont même droit à un petit cadeau.

Le jeu de piste du Palais du Coudenberg est à découvrir du mardi au dimanche, jusqu’au 7 janvier, entre 9h30 et 17h00 en semaine et entre 10h00 et 18h00 le week-end. L’activité coûte 4 euros pour les enfants, 7 euros pour les adultes et 6 euros pour les seniors. La réservation est obligatoire sur le site du Palais du Coudenberg.