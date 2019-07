Elles sont apparues hier soir : des anciennes affiches du Vlaams Belang détournées souhaitent la bienvenue aux réfugiés. Elles sont exposées sur la façade du Beursschouwburg, et ailleurs dans Bruxelles.

Elles sont le fruit d’une collaboration entre l’association flamande pour les réfugiés “Vluchtenlignenwerk” et une agence publicitaire. Le message est adressé aux futurs dirigeants politiques et prône une Flandre chaleureuse et accueillante où les réfugiés sont les bienvenus.

►Images de Thierry Duboquet