Now.brussels, l’app qui informe les touristes sur la localisation des bruxellois

Un guide online gratuit vient d’être lancé par visit.brussels, il s’agit d’une carte de la ville qui montre où se trouvent les bruxellois en temps réel. Now.brussels, c’est une manière pour les visiteurs de notre capitale de découvrir le Bruxelles des Bruxellois.

Quelles sont les terrasses les plus appréciées des locaux ? Quels sont les bars bruxellois où faire la fête jusqu’aux petites heures ? Quels sont les événements à ne pas manquer ? Le classement des hotspots bruxellois se fait en temps réel, sur base des publications des Bruxellois sur les réseaux sociaux (photos, stories, commentaires, hashtags,…) et leur localisation.

Comment ça marche ?

Sur la carte deux couleurs, le jaune pour les Bruxellois, le bleu pour les touristes. Des zones de couleurs permettent, en fonction de leur taille et de leur intensité, d’identifier les lieux les plus fréquentés de l’endroit où le visiteur se trouve et sur l’ensemble de la Région bruxelloise. “Il suffit à l’utilisateur de surfer sur now.brussels, d’activer sa localisation et l’aventure bruxelloise peut commencer”.

Trois options sont proposées : faire, boire, manger. Sur base de sa géolocalisation et de son envie du moment choix, le site identifie sur une carte interactive les endroits où se trouvent les Bruxellois au moment de sa recherche.

L’application a été développée par l’agence FamousGrey. Now.brussels a été élaboré en collaboration avec Proximus (les données sont «

corrigées » pour englober la totalité des données des différents opérateurs). Aucune donnée personnelle des Bruxellois n’est communiquée. Au niveau de la géolocalisation, Proximus ne communique que des données agrégées non nominatives (minimum 30 personnes par endroit).