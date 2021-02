Nouvelle direction à Bozar : une centaine d’employés adressent une lettre à Sophie Wilmès

Une centaine d’employés de Bozar, hors appartenance syndicale, auxquels se rajoutent d’autres citoyens, ont rédigé une lettre adressée à Sophie Wilmès (MR), ministre des Affaires étrangères également en charge des Institutions fédérales.

Ces employés souhaitent “donner un autre éclairage sur notre institution : les valeurs que nous partageons, notre mission qui nous tient à coeur, et de lancer un appel afin d’assurer un avenir qui nous permette de travailler dans de bonnes conditions et au bénéfice de la société entière“, indiquent-ils dans le communiqué de presse accompagnant leur lettre.

La lettre est signée par une centaine d’employés, à l’heure actuelle, ainsi que “des partenaires, des artistes et représentants du monde culturel ainsi que des soutiens parmi notre public“, indique le groupe qui se fait appeler ‘Collectif Bozar’. Au total, au moment d’écrire ces lignes, la lettre comprend 180 signataires.

“Pour un souffle nouveau“

Dans cette lettre, intitulée “Pour un souffle nouveau“, les signataires évoquent notamment la fin du mandat du directeur général, Paul Dujardin, et son remplacement. “La sélection des candidat.e.s devra tenir compte de qualités humaines indispensables afin que puisse être déployée une culture interne saine et respectueuse du personnel, des artistes, des partenaires et de nos publics. La description du mandat devra insister sur l’importance de l’éthique personnelle, de la bienveillance, de l’inclusion des particularités et des différences de chacun.e, de la sauvegarde du bien-être du personnel et de l’irrévocabilité de l’égalité de traitement“. Ainsi, ils demandent également que le mandat de directeur général soit celui d’une direction générale, soit un duo ou un trio.

Plus loin, les signataires évoquent plus en détail la procédure de sélection, et demandent notamment que “le texte soit inclusif dans sa syntaxe, son contenu et sa diffusion“, que “les compétences demandées et les qualités humaines exigées puissent permettre d’ouvrir le poste à des candidatures variées” et que “la procédure soit transparente, participative et inclusive“, via la création d’un comité de sélection représentant le personnel, le conseil d’administration et la société civile, l’anonymisation des candidatures, la vérification des qualités, et la favorisation des candidatures avec un management collaboratif et horizontal.

