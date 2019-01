Noël des Cathédrales: quand la féerie s’installe dans l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg

Ce mercredi et jusqu’au 5 janvier, vous pouvez découvrir l’histoire des Sonneurs de Noël à Bruxelles. Accompagnés du Sonneur, les spectateurs partiront à la rencontre de personnages atypiques et mystérieux à la recherche du son de la Cloche de Noël. Une pièce qui les plongera dans un univers féerique et rocambolesque. Nous avons assisté aux répétitions depuis l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg.

L’objectif premier de l’ASBL Les Nocturnales est de mettre en valeur les lieux patrimoniaux belges. C’est pourquoi ces spectacles sont joués dans des églises et cathédrales, dans 6 villes de Wallonie et à Bruxelles.

Et cette année encore, c’est dans le chœur de l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles, qu’aura lieu le spectacle “Les Sonneurs de Noël”.

La tournée des spectacles de « Noël des Cathédrales » se décline en deux spectacles : « Les Sonneurs de Noël » et « Le Voyage des Mages ».

■ Reportage de Thomas Dufrane et Charles Carpreau.