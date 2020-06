Négociations en cours pour permettre une manifestation de Black Lives Matter à Bruxelles

Pour rappel, les manifestations ne sont actuellement pas autorisées dans le cadre des mesures gouvernementales destinées à endiguer la propagation du Covid-19.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a indiqué jeudi que des discussions sont en cours avec le mouvement Black Lives Matter (BLM) Belgium qui souhaite voir se dérouler une manifestation dimanche à 15h00 sur la place Poelaert. Pour rappel, les manifestations ne sont actuellement pas autorisées dans le cadre des mesures gouvernementales destinées à endiguer la propagation du Covid-19.

Les discussions entre les autorités communales et les organisateurs d’une manifestation contre le racisme et la violence envers les personnes de peau noire ont pour but de déterminer à quelles conditions pourrait se tenir la manifestation en tenant compte des mesures liées à la crise sanitaire. Le mouvement Black Lives Matter (BLM) Belgium a déjà organisé une autre manifestation à Bruxelles, lundi, sur la place de la Monnaie, pour faire écho aux protestations en cours aux États-Unis contre la violence policière envers les personnes de peau noire.

Des milliers de personnes manifestent depuis des jours aux Etats-Unis pour dénoncer la mort de l’Afro-américain George Floyd, décédé après avoir été violemment interpellé par la police. L’action de BLM Belgium place de la Monnaie à Bruxelles s’était limitée à une cinquantaine de personnes, mais concernant celle annoncée pour ce dimanche quelque 5.000 personnes ont indiqué leur participation via l’annonce faite sur les réseaux sociaux, et 10.000 autres se disent intéressées d’y participer.

