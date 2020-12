Neder-over-Heembeek : un million pour 14 projets citoyens

La Ville de Bruxelles avait lancé un budget participatif pour la première fois dans le quartier de Neder-over-Heembeek-Mutsaard. Après sélection, 14 projets verront le jour, lit-on dans la Dernière Heure.

Un appel à projets a été lancé en juin et 88 idées ont été proposées. Finalement, 14 ont été sélectionnées par un panel composé de citoyens et de représentants de la Ville de Bruxelles.

Entre octobre et novembre, ces projets ont été soumis au vote. 1 100 personnes ont participé et l’ensemble des projets ont été validés lundi soir en conseil communal. Six projets concernent l’animation et la convivialité, cinq projets concernent l’environnement et la valorisation des espaces verts et trois l’accessibilité.

En 2021, les projets seront réalisés. Il y aura notamment l’amélioration de l’accès au centre sportif de Chemin vert, la création d’un espace jeune avec Wannecouter, un potager urbain… En tout, c’est un million d’euros qui sera dépensé.

En 2021, la Ville de Bruxelles souhaite lancer deux autres budgets participatifs : l’un à Haren et l’autre dans le quartier européen.

V.Lh. – Photo: BX1