Neder-over-Heembeek : un centre propose son jardin sur réservation pour les familles en appartement

Difficile pour les parents avec enfants de profiter du soleil et de la nature lorsqu’on vit en appartement. Un centre socio-culturel a donc décidé de les aider en leur offrant leur jardin pour des courtes durées.

Durant une heure et demie, une famille peut ainsi profiter du jardin du centre socio-culturel flamand Nova. Le centre a dû stopper ses activités suite au confinement mais a choisi de mettre son espace naturel à disposition des habitants de Neder-over-Heembeek, sur réservation. Quatre familles, chaque jour, peuvent ainsi profiter l’une après l’autre de ce jardin. Et entre chaque réservation, le mobilier est désinfecté et nettoyé pour respecter les règles du confinement.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Anna Lawan et Laurence Paciarelli.