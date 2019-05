Natacha Régnier, Héraut de l’Ommegang 2019 : “Ça a un petit côté Game of Thrones”

Pour cette édition 2019, l’Ommegang sera raconté par un Héraut particulier. Le messager sera l’actrice Natacha Régnier. La comédienne prêtera sa voix à cet événement qui nous replonge dans l’histoire de 1549. Charles Quint présentait son fils et successeur, le futur roi Philippe II, aux dirigeants de nos régions.

Etant une manifestation culturelle et apolitique, l’événement se veut rassembleur pour tous les Belges. “C’est une histoire magnifique, autant historique que dans le show que ça fait avec 1500 participants, des costumes incroyables, des échassiers, …. et puis on y raconte l’unité de la Belgique. Toutes les communautés seront montrées”, déclare la comédienne, première femme Héraut de l’événement.

“C’est un petit Game of Trhones : je vais raconter un conte magique. Le principe de spectacle vivant c’est forcément formidable à faire“, a-t-elle ajouté .

► Duplex de Cyprien Houdmont et Thierry Dubocquet.