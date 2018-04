Musée d’art contemporain: Zuhal Demir (N-VA) visitera prochainement l’ancien garage Citroën

La secrétaire d’Etat fédérale en charge de la Politique scientifique Zuhal Demir (N-VA) visitera prochainement l’ancien garage Citroën, qui doit accueillur le futur musée d’art contemporain, à l’invitation du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). C’est ce que rapporte De Standaard.

La secrétaire d’Etat n’exclut pas par ailleurs que certaines oeuvres provenant des réserves et des collections des musées nationaux puissent à terme être prêtées au futur musée régional. Rien n’est fait actuellement et qu’aucune discussion n’est à l’ordre du jour. Mais si cela se confirmait, il s’agirait d’une position diamétralement opposée à celle de sa prédécesseuse, Elke Sleurs (NV-A), qui avait toujours refusé d’envisager de mettre à disposition du futur musée les collections des musées nationaux. A l’heure actuelle, faute de place, des milliers d’oeuvres appartenant aux collections fédérales ne sont pas exposées.

Le futur pôle culturel qui regroupera sous le nom Kanal-Centre Pompidou, un musée d’art moderne et contemporain, un centre d’architecture et des espaces publics dédiés à la culture doit ouvrir officiellement ses portes en 2022. Cette inauguration sera précédée d’une phase d’activités culturelles organisées à titre temporaire dans le complexe, en particulier durant une année de préfiguration qui commencera le 5 mai prochain. Le budget prévu pour les travaux est de 125 millions d’euros HTVA. Fin mars, le nom des architectes de la Fondation Kanal ont été rendus publics. Il s’agit de l’association momentanée des bureaux noAarchitecten (Bruxelles), EM2N (Zurich-Suiss) et Sergison Bates architects (Londres-Angleterre).

J.Ki.