Fin des activités du centre Covid-19 de MSF à Tour & Taxis

Après plus de deux mois d’intervention, Médecins Sans Frontières annonce la fin de ses activités dans le centre Covid-19 installé sur le site de Tour & Taxis.

Cette infrastructure a été mise sur pied en collaboration avec le Samusocial et la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés afin de permettre aux personnes sans-abri, migrants vulnérables et personnes sans-papiers présentant des symptômes du Covid-19 de pouvoir être isolées, testées et recevoir les soins adéquats.

“Aujourd’hui, nous mettons fin à nos activités à la suite de la diminution du nombre de cas. Une autre structure gérée par la Croix-Rouge reste ouverte pour ces personnes vulnérables, ce que nous estimons actuellement suffisant pour le moment“, explique Marie-Christine Férir, coordinatrice d’urgence pour MSF.

Au total, la structure d’accueil et de soins sur le site de Tour & Taxis a accueilli 162 personnes, parmi lesquelles on compte 148 nouveaux cas et 14 réadmission après hospitalisation.

