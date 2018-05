Molenbeek: une passerelle modulable pour piétons au-dessus du Canal achevée au printemps 2019

Les travaux visant à remplacer le pont fixe avec escaliers par une passerelle modulable à hauteur de la Porte de Ninove, dans le quartier Heyvaert, viennent de débuter et doivent s’achever d’ici un an, annonce Bruzz.

Situé entre le Quai de l’Industrie et le Quai de Mariemont, l’actuel pont pour piétons empêche certains bateaux de passer en raison de sa hauteur insuffisante. En outre, les escaliers de ce pont datant de 1944 le rendent difficilement accessible pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Deux bonnes raisons pour remplacer celui-ci par une passerelle moderne et amovible. Si le début des travaux était initialement prévu pour mars 2017, c’est finalement cette semaine que ceux-ci ont débuté. “On est occupé avec les travaux préléminaires”, explique la porte-parole de Bruxelles Mobilité Inge Paemen à nos confrères néerlandophones.

Une autre passerelle du même type doit voir le jour un peu plus loin le long du Canal, à hauteur de la station de métro Comte de Flandre. Celle-ci doit être construite dans le prolongement de la rue Saint-Marie, à Molenbeek, jusqu’au carrefour entre le boulevard de Nieuport et la rue Locquenghien, à Bruxelles-ville. En position basse, les ponts se trouveront au niveau de la rue. Quand un grand bateau devra passer, un mécanisme poussera le pont jusqu’à la hauteur désirée, mais la passerelle restera accessible aux piétons grâce à un système d’escaliers escamotables.

J. Th.