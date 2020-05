Mini-Europe rouvre ce lundi 18 mai

L’attraction a pris des mesures exceptionnelles pour pouvoir redémarrer.

Tout comme pour les musées, il faudra réserver en ligne avant de se rendre dans le parc du plateau du Heysel. Le nombre de visiteurs sera réduit. Mini-Europe ne s’attend pas à un nombre importants de réservation car la clientèle étrangère représentait 80% de ses entrées.

“2020 sera plus que probablement la pire année de l’existence du parc. Etant donné que les touristes étrangers vont encore devoir faire l’impasse sur la Belgique, Bruxelles et Mini-Europe un certain temps, le parc miniature comptera plus que jamais encore sur les visiteurs belges. Avec tout notre personnel, nous avons profité des huit semaines supplémentaires de fermeture pour peaufiner encore davantage le parc, rénover certaines maquettes et investir dans de nouvelles installations,” explique Thierry Meeùs, directeur du parc.

10 scènes en clin d’œil au coronavirus ont été réparties sur le parcours.

V.Lh. – Photo: Belga/Ophélie Delarouzée