Mini-Europe : 4% de visiteurs en plus au mois de juillet

Mini-Europe a connu une hausse de sa fréquentation au mois de juillet, indique le parc miniature dans un communiqué. Le site a accueilli 4% de visiteurs supplémentaires au mois de juillet, par rapport à la même période en 2018 et réalise une de ses meilleures saisons depuis son ouverture il y a 30 ans.

Les principales hausses concernent les touristes allemands (+31%), brésiliens (+19%), américains (+11%), britanniques (+10%) et indiens ( 8%). Les visiteurs venant du nord de la France étaient par contre moins nombreux, “probablement à cause de la fermeture d’Océade. Le parc d’attraction aquatique accueillait environ 20.000 visiteurs français chaque année et nombreux sont ceux qui en profitaient pour visiter les deux parcs.”, précise le communiqué.

La canicule n’a pas eu d’effet sur la fréquentation du parc, mais bien le dernier week-end de pluie. Les événements organisés sur le site ont eux sans doute eu un effet : en particulier les festivités médiévales, les 13 et 14 juillet, qui ont attiré avec 21% de visiteurs en plus.

En juillet 2018, Mini-Europe avait déjà connu de bons résultats avec 15% de visiteurs en plus par rapport à 2017.

BX1 – Rédaction