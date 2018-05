Le Mexique à l’honneur pour la présentation du tapis de fleurs 2018

Karine Lalieux, échevine de la culture de la Ville de Bruxelles a présenté ce matin la 21e édition du Tapis de Fleurs qui se déroulera du 16 au 19 août prochain. Cette année, le pays invité est le Mexique et la ville de Uriangato, situé au centre du pays.

Pour la première fois dans son histoire, le Tapis de Fleurs sur la Grand-Place bruxelloise s’offre un voyage en Amérique latine. Cet été, le tapis sera entièrement placé sous le signe du Guanajuato, une région mexicaine ayant une culture, une histoire et une tradition florale particulièrement riches. À l’instar de Bruxelles, l’État du Guanajuato connaît une longue tradition de tapis de grandes dimensions. C’est dans la ville d’Uriangato que les festivités atteignent chaque année leur apogée, lors de « La Octava Noche ». Les habitants décorent les rues sur plusieurs kilomètres en étalant de petit tapis de sciure colorée à la mémoire du patron de la ville, l’archange Saint-Michel – archange qu’ils partagent donc avec la ville de Bruxelles.

Tous les 2 ans un tapis de fleurs de bégonias de 77 m x 24 m est installé sur la Grand-Place pendant l’été. A chaque édition, une création spécifique est réalisée. Pour reproduire les motifs, le dessin grandeur nature est reporté sur une feuille plastique transparente et micro-perforée. Le tapis est ensuite réalisé par près de 120 volontaires qui installent près d’un million de bégonias (à raison de 300 par m²). Le tout, en moins de 4 heures. Cette année, le projet original du tapis est une création de la jeune graphiste Ana Rosa Aguilar Aguado, originaire d’Uriangato. Elle y a intégré une multitude de symboles typiques, d’éléments naturels et de motifs issus de la culture traditionnelle du Guanajuato (voir tweet). Elle a conçu un ensemble harmonieux composé des couleurs rouge brun typiques de la région. Par la suite, c’est Mark Schautteet, créateur attitré du Tapis de Fleurs de Bruxelles, qui a converti sa création en une composition florale grandeur nature.

Une exposition florale supplémentaire

À l’occasion du vingtième anniversaire de l’inscription de la Grand-Place au patrimoine mondial de l’Unesco, les visiteurs pourront en outre se réjouir d’une exposition florale supplémentaire sur la Place de la Bourse. Des dizaines d’artistes floraux originaires de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne, de Malte, du Japon et du Mexique se dirigeront vers la capitale belge pour une exposition florale unique devant la Bourse de Bruxelles : « Monuments of Unesco in Flowers ». Avec la Grand-Place en arrière-plan, les différentes délégations y créeront chacune un petit tapis représentant un monument Unesco tout en faisant la démonstration de leur propre méthode et style. Outre les fleurs, elles utiliseront différents autres matériaux naturels. Huit créations éphémères permettront aux visiteurs de découvrir quelques-unes des plus belles curiosités touristiques du monde. Pour la Belgique, c’est une équipe d’enfants bruxellois qui créera une composition florale représentant l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Conférence de presse pour la présentation du tapis de fleurs qui sera sur la Grand place du 16/8 au 19/8. Le pays invité est le Mexique et la ville de Uriangato #bxlove pic.twitter.com/yzQrvkRRzA — Karine Lalieux (@karinelalieux) May 17, 2018

Avec communiqué de Brussels Flower Carpet – Photo : Brussels Flower Carpet – Tweet : Karine Lalieux