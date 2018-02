Le Salam Festival annonce sa troisième édition à Bruxelles le 10 mars

Le Salam Festival, qui célébrera sa troisième édition à Brussels Expo, a présenté les artistes qui composeront son affiche le 10 mars prochain.

Le Salam Festival présente depuis 2016 un festival multiculturel destiné au partage, aux rencontres et aux débats dans le cadre de la promotion du vivre ensemble en Belgique. L’année dernière, le festival avait accueilli près de 2500 personnes. L’organisation espère cette année faire encore mieux grâce à un programme mêlant culture, concerts, débats et performances artistiques diverses. Cette année, le festival aura en outre une spécificité féminine, en plus de sa dimension multiculturelle et de promotion de la paix.

Cette troisième édition se déroulera à l’Auditorium 2000 de Brussels Expo, le samedi 10 mars dès 13h00. Et quelques invités de ce festival ont déjà filtré : la politologue Corinne Torrekens, le prêtre Eric de Beukelaer, le vidéaste Abdel en Vrai, Edgar Szoc, la militante Irène Kaufer, Mohamed El Bachiri,… La chanteuse Mennel, qui avait participé à The Voice France avant d’abandonner le télé-crochet suite à une vive polémique, était annoncée au programme mais ne sera finalement pas présente.

L’entrée pour le festival est fixé à 15 euros en prévente.

► Plus d’informations sur le Salam Festival.

Gr.I. – Photo : Salam Festival