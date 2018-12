“Marche contre Marrakech”: 6 arrestations judiciaires dont 3 pour dégradations présumées du Berlaymont

Six personnes ont fait l’objet dimanche, dans les manifestations à Bruxelles “contre” et “pour” le “Pacte de Marrakech” (le “Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières” de l’ONU, adopté lundi dernier lors d’une conférence intergouvernementale à Marrakech, ndlr), d’une arrestation judiciaire, a indiqué en soirée le parquet de Bruxelles.

Ces personnes ont été privées de liberté et pourraient dans un second temps se voir renvoyer devant la justice. Parmi elles figurent trois personnes suspectées d’avoir occasionné des dégradations au Berlaymont, le siège de la Commission européenne, qui est situé au rond-point Schuman où se déroulait l’action “contre Marrakech” à l’initiative de diverses organisations flamandes d’extrême-droite.

Deux personnes suspectées de faits de rébellion armée ainsi qu’une personne suspectée de faits de stupéfiants ont aussi été privées de liberté.

Le parquet de Bruxelles devrait communiquer lundi ce qu’il adviendra de ces six personnes.

► Voir aussi: “Marche contre Marrakech”: le point sur les débordements après la manifestation

Belga