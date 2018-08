Malgré le vent et les orages, la 710e édition du Meyboom aura bien lieu ce jeudi

Malgré l’alerte orange de l’Institut Royal de Météorologie (IRM) aux orages, au vent et à la pluie entre 11h00 et 19h00 sur Bruxelles, les bûûmdroegers, les membres de la confrérie du Meyboom, s’occuperont bien de la plantation de l’arbre ce jeudi après-midi.

L’information a été confirmée par André Vandenheuvel, porte-parole des bûûmdroegers : “Nous sommes justement en route pour le Bois de la Cambre pour aller couper l’arbre”, explique-t-il. “La police nous escorte et nous allons bien planter l’arbre cet après-midi”.

Même si le vent et les orages risquent de rendre les conditions de plantation bien plus difficiles cet après-midi : “Plus difficile ? Non, on va planter le Meyboom comme chaque année !”, réplique-t-il.

La plantation du Meyboom aura lieu à 17h00, au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables à Bruxelles. Il sera auparavant transporté depuis la Grand’Place de Bruxelles. Et comme le veut la tradition, les bûûmdroegers, soit les membres de la confrérie qui vont planter cet arbre, ont choisi une semaine à l’avance l’arbre qui trônera dans le centre de la capitale après une scrupuleuse sélection dans le bois de la Cambre : il s’agit d’un hêtre vieux de près de 30 ans, mesurant 65 cm d’épaisseur, 13 mètres de haut et pesant environ 700 kg.

Gr.I. – Photo : Bruzz