“Love and Money”, ou comment l’argent pervertit l’amour

“Love and Money” est un texte au ton irrésistiblement mordant de l’auteur britannique Dennis Kelly. La pièce dresse le portrait de personnages pris dans la folie consumériste et décrit jusqu’à l’absurde le pouvoir destructeur de l’argent, qui finira par consumer le couple formé par Jess et David .

A voir au Théâtre de Poche jusqu’au 5 mai.

► Les invités

– Julien ROMBAUX, Metteur en scène de la pièce ”Love & Money”

– Sarah ESPOUR, Comédienne dans la pièce ”Love & Money”