L’Ommegang va faire vibrer Bruxelles : voici le programme et les perturbations attendues

Ces 26 et 28 juin, la Grand-Place reviendra à l’époque du Moyen-Âge à l’occasion de l’Ommengang. Le défilé historique de plus de 1400 figurants se déroulera ces mercredi et vendredi soirs sur la Grand-Place alors que le Parc de Bruxelles accueillera de ce mercredi jusqu’au samedi des animations autour de cette époque.

L’Ommegang va de nouveau envoyer la capitale belge au XVIe siècle : ce mercredi et ce vendredi aura lieu le traditionnel spectacle qui rappelle la fête donnée le 2 juin 1549 en l’honneur de Charles Quint. Autour de ce cortège qui va s’étendre entre le Parc royal et la Grand-Place, de nombreuses festivités ont également lieu dès ce mercredi, notamment au Parc royal, où un véritable Village Renaissance a été installé. Des stands pour apprendre la jonglerie, pour découvrir quelques tours de magie, pour découvrir des produits d’antan ou encore assister à des joutes équestres : voici le programme de ces festivités qui s’étaleront jusque samedi.

Le cortège de l’Ommegang sera le clou du spectacle, ces mercredi et vendredi. Le cortège, long de 2 km et composé de 700 figurants, s’élancera vers 20h40 du Parc royal à la Grand-Place, en passant par le Sablon. Le spectacle animé par 47 groupes folkloriques ainsi que 1.400 participants débutera à 21h00. Le héraut francophone, soit le narrateur, sera joué par la comédienne Natacha Régnier (découvrez son interview).

Ces festivités auront quelques conséquences sur la mobilité dans le centre-ville de Bruxelles. Les routes seront ainsi bloquées ces mercredi et vendredi dès 20h30 entre la place des Palais, le Sablon, et la Grand-Place à l’occasion du cortège de l’Ommegang. Les trams et bus sur les routes du cortège seront également bloqués durant quelques dizaines de minutes, le temps du passage des figurants. L’organisation préconise toutefois d’utiliser les transports en commun pour arriver sur la Grand-Place ou au Parc royal.

Le mercredi 26 et vendredi 28 juin le cortège #ommegang aura lieu à #Bruxelles : des embarras de circulation sont attendus au centre-ville.

Lire plus sur #ommegang2019 via https://t.co/eAEQbcj824 pic.twitter.com/5SCw2zjAZn — PolBru (@zpz_polbru) June 25, 2019

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge