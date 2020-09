Ligne de métro 3 : les travaux de génie civil vont commencer dans le quartier Midi

Les travaux commenceront le 19 octobre prochain et devraient durer deux ans et demi.

La construction de la station Toots Thielemans et des tunnels qui la relieront au réseau souterrain existant, dans le cadre de la réalisation de la ligne de métro 3, à Bruxelles, commencera le 19 octobre prochain. D’ici là, d’importants travaux seront effectués en voirie pour permettre le maintien du trafic en surface et protéger les piétons et cyclistes, a annoncé mercredi le CEO de la STIB Brieuc de Meeùs. Le carrefour formé par l’avenue de Stalingrad et la Petite Ceinture sera réaménagé en un vaste rond-point géré par des feux de circulation.

L’administrateur général de la société bruxelloise a inauguré mercredi, aux côtés de la ministre régionale de Mobilité Elke Van den Brandt, du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et de l’échevin du Commerce, Fabian Maingain, le “Stalingrad village”. Cet ensemble de constructions provisoires aménagées sur le boulevard du même nom héberge sept commerces, tenus jusqu’ici sous le Palais du Midi et qui ne pourront plus être accessibles durant deux ans et demi, durée prévue des travaux de construction de la station Toots Thielemans. Quatre autres commerces seront déplacés dans une autre partie du Palais du Midi.

