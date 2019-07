Les bureaux de la Commission européenne, rue de la Loi, bientôt rénovés

Un consortium de cinq sociétés, emmené par le bureau espagnol Rafael De La-Hoz Arquitectos, a remporté le concours d’architecture visant à trouver une solution innovante pour remplacer une partie des bureaux vieillissants de la Commission situés dans le quartier européen à Bruxelles.

L’exécutif de l’UE avait lancé cette compétition en mars de l’année dernière afin de remplacer son bâtiment situé à la rue de la Loi 130.

Le consortium lauréat est chargé de transformer ce site, d’une superficie de 24.000 m², en un complexe de près de 190.000 m² capable d’accueillir les bureaux d’au moins 5.250 personnes. Deux espaces de garde d’enfants, un centre de visiteurs pouvant accueillir 345.000 personnes par an, 3.000 m² de restaurants et de magasins, et des espaces publics dotés d’espaces verts sont aussi prévus dans le projet, a précisé mercredi la Commission.

Les nouveaux bâtiments devront produire 50% d’émissions de CO2 en moins et consommer 70% d’énergie en moins par rapport aux bureaux actuels.

La première phase des travaux, sur la chaussée d’Etterbeek, devrait débuter en 2025 et le complexe être complètement achevé pour 2035.

“Grâce à une coopération très constructive entre la Commission européenne et la Région de Bruxelles-Capitale, ce concours emblématique donne lieu à un projet qui constitue une pierre angulaire de la mise en œuvre de notre projet Urbain Loi, destiné à générer des solutions durables et économes en énergie pour le réaménagement du quartier européen de Bruxelles”, a commenté le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS).

Avec Belga – Photo : Belga/Siska Gremmelprez