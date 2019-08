Le Waterbus entre Bruxelles et Vilvorde circulera en semaine jusqu’au 31 octobre

Le Waterbus, qui effectue la navette entre Bruxelles et Vilvorde, naviguera encore tous les jours de la semaine à partir du 16 août et jusqu’au 31 octobre.

Entre le 1er juillet et le 15 août, le Waterbus circule tous les jours. Dès le 16 août, il continuera à naviguer en semaine. Un trajet coûte entre 1 et 3 euros et il est possible d’embarquer gratuitement un vélo. Le Waterbus s’arrête à Bruxelles-Centre/Molenbeek (Sainctelette), au pont Van Praet, à Neder-over-Heembeek, au parc Vilvorde Drie Fonteinen et à Vilvorde centre.