Le voleur d’une montre de 150 000 euros arrêté par la police

Vers 16h30, une équipe de la recherche locale de la police de Bruxelles Ixelles a assisté au vol en flagrant délit d’une montre rue de Midi.

La victime prend place dans un taxi, lorsqu’un homme surgit et lui arrache du poignet sa montre avant de prendre la fuite rue de l’Etuve. Les policiers, assiste à la scène et poursuivent le voleur qui sera arrêté un peu plus loin, détenant toujours à la main la montre intacte.

Dans un communiqué la police précise que la victime a également coursé le suspect et a pu confirmer qu’il s’agissait bien de son agresseur. Entendue au commissariat de la rue du Marché au Charbon, la victime indique aux enquêteurs que son bien qui lui a été restitué en parfait état est une montre qu’il a achetée pour la somme de 150 000 euros, ce que semble confirmer la recherche opérée. La victime présente une lésion au poignet du fait de l’arrachage mais n’a pas souhaité recevoir de soins.

Le suspect a été mis à la disposition du parquet

Le voleur, un homme de 24 ans en séjour illégal en Belgique est déjà connu pour des faits similaires et fait l‘objet d’une ordonnance de capture de 18 mois plus 3 mois ordonnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles en juin 2020 dans le cadre d’un vol avec violences et un séjour illégal.

J.M. Photo : Belga