Le Swipe Up Festival, un festival 100% numérique et gratuit, se prépare au Palais 12

Les festivals de musique seront les grands absents de cet été. Alors, pourquoi pas organiser un festival de musique… sur Internet ? C’est l’idée du Swipe Up Festival, qui proposera des concerts exclusivement sur diverses plateformes numériques.

Si la phase 3 du déconfinement annonce la prochaine réouverture des salles de spectacle et de concert sous des conditions particulières, l’organisation de rassemblements de masse, comme les festivals de musique, reste interdite, au moins jusqu’à la fin de l’été. Cela n’empêche pas les artistes de se produire sur Internet, et de partager leurs talents via des canaux différents. C’est l’idée du Swipe Up Festival, un festival 100% numérique qui sera à découvrir sur les réseaux sociaux le 21 juin prochain. Un festival de jazz en ligne et à distance a déjà été organisé à Flagey les 28 et 29 mai dernier.

28 artistes belges, dont les Bruxellois Alice on the Roof, Alex Germys, Todiefor, Glauque, Yellowstraps, Geeeko, Ana Diaz ou encore Konoba, ont accepté de participer à ce festival, dont les concerts sont enregistrés cette semaine au Palais 12. Ces concerts seront ensuite visibles via diverses plateformes le 21 juin prochain dès 12h00.

Chaque concert sera ainsi dévoilé durant 12 heures sur diverses scènes, comme lors d’un véritable festival : la Facebook Stage sera visible sur Facebook, la YouTube Stage sur YouTube, la WhatsApp Room sur WhatsApp, etc.

Ce festival numérique sera entièrement gratuit, et se fera au profit de la Croix-Rouge de Belgique, à l’occasion d’une campagne de dons.

► Plus d’informations sur le site du Swipe Up Festival

■ Reportage de Thomas Dufrane, Frédéric De Henau et David Ferral.