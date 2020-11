Le secteur non-marchand manifeste à coup de canon à mousse

L’image du jour est celle d’une action des syndicats du secteur non-marchand devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un canon à neige a tapissé de mousse l’entrée du bâtiment. Une action symbolique puisque la mousse avait pour but de représenter le personnel complètement submergé. Ces travailleurs des maisons de repos, des aides familiales, etc. demandent plus de moyens.

Une délégation a été reçue pour discuter du traitement des travailleurs du secteur du non-marchand pendant la crise sanitaire.

“Ils ont reconnu que ce secteur a été un peu oublié”, commente Eric Dubois, responsable sectoriel national non-marchand CGSLB. “Les 8 millions débloqués pour le budget 2021 est un premier pas, nous a dit le ministre Frédéric Daerden qui a parlé d’autres ajustements et budgets d’ici la fin de la législature en 2024. C’était constructif et cela nous donne de l’espoir, mais on est évidemment assez loin de l’estimation de près de 100 millions d’euros. (…) On a un budget pour 2021, mais on veut une programmation dans le temps, des phasages qui nous permettent d’avancer sur une évolution barémique, sur l’amélioration des conditions de travail.” (A.V. avec Belga)

■ Images d’Elodie Fournot