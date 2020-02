Le Roi en visite au Barreau de Bruxelles

Le roi Philippe est arrivé au palais de justice de Bruxelles mercredi à 11h00, pour rendre visite aux représentants de l’Ordre français du Barreau de Bruxelles et à ceux de l’Ordre néerlandophone du Barreau de Bruxelles. Les deux bâtonniers, Me Michel Forges et Me Peter Callens, ont reçu le Roi au vestiaire des avocats, l’endroit où ces derniers se croisent chaque jour avant ou après les audiences.

Etaient également présents lors de cette rencontre la présidente de la Cour de Cassation, Beatrijs Deconinck, le procureur général de la Cour de Cassation, André Henkes, la présidente de la cour d’appel de Bruxelles, Laurence Massart, et le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle.

Le Roi a rencontré les représentants des deux Ordres du Barrreau de Bruxelles à l’occasion de leur 35e anniversaire (en 2019). Il s’est entretenu avec les bâtonniers et quelques jeunes avocats. Le programme prévoyait ensuite de présenter au souverain le projet DIApositief, qui vise à sensibiliser les jeunes d’origine étrangère à des études de droit et à la carrière d’avocat. Le projet Justibus doit également lui être décrit. Ce projet prévoit qu’un bus, dans lequel des avocats se trouveront, sillonne les rues des 19 communes bruxelloises pour aller offrir gratuitement des renseignements pratiques et juridiques aux justiciables, dans un soucis de rendre la justice plus accessible.

Belga (Photo : Belga)