Le Musée de la Bande Dessinée a rouvert ses portes, avec une nouvelle exposition

Le Musée de la Bande Dessinée, à Bruxelles-Ville, a rouvert ses portes ce mercredi. Si plusieurs aménagements ont été nécessaires, c’était l’occasion également d’inaugurer une nouvelle exposition dédiée au dessinateur espagnol Juanjo Guarnido.

La mise aux normes d’hygiène décrétées par le Conseil National de Sécurité a nécessité beaucoup de travail pour les équipes du musée. “Ce bâtiment n’était pas du tout conçu pour être un musée, et on n’avait pas du tout un parcours unique dans la manière de visiter. On a dû travailler à plusieurs, et cela a demandé du travail à temps plein pour une personne pendant quinze jours pour remettre en place un parcours cohérent“, évoque Isabelle Debekker, directrice du Centre Belge de la bande dessinée.

En marge de sa réouverture, le Musée a inauguré une nouvelle exposition consacrée au dessinateur espagnol Juanjo Guarnido, créateur notamment de “Blacksad”. “C’est une expo à découvrir car elle est visuellement très forte. La commissaire et le scénographe ont fait un très beau travail. C’est un plaisir d’aller visiter le travail de ce grand artiste“, conclut Isabelle Debekker. L’exposition devait initialement ouvrir le 24 mars, et son parcours a dû également être réadapté pour se conformer aux mesures sanitaires.

■ ArBr – Images et interview de Nicolas Franchomme