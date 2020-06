Le Musée Art & Histoire rouvre ses portes avec un parcours obligatoire suite au Covid-19

Le Musée Art & Histoire, situé dans le parc du Cinquantenaire, a rouvert ses portes ce mardi avec un parcours élaboré pour tenir compte des mesures de précaution sanitaire.

Le parcours imaginé permet de visiter pratiquement l’ensemble du musée, donnant un large aperçu de ses collections, qui vont de la préhistoire au XXe siècle et sont issues de tous les continents. Ce voyage autour du monde et à travers l’histoire offre à découvrir une série de nouvelles acquisitions, parmi lesquelles une sculpture en marbre de Philippe Wolfers intitulée “Automne ou Vendanges” et des couverts en argent créés par Victor Horta.

Les visiteurs sont amenés à s’intéresser à la civilisation mérovingienne qui régnait sur une large partie du territoire européen du Ve au VIIe siècle et à découvrir la grande époque de Rome par l’intérieur d’une reconstitution d’une villa gallo-romaine typique du IIème au IVème siècle. La salle du Cloître donne un aperçu de l’architecture gothique du XIIIe au XVe siècle. Elle renferme une collection d’instruments scientifiques touchant à la mesure du temps et de l’espace qui ont guidé les découvertes en astronomie et physique.

Un regard est également jeté sur d’autres cultures. Les visiteurs seront ainsi amenés à entrevoir le passé des peuples des Amériques du sud et du nord, de la Chine, de l’Indonésie ou encore de l’Egypte. Cette visite sera aussi l’occasion de se rendre dans la Chapelle de Nassau, une des salles situées le long du jardin du Cloître du Musée qui vient d’être restaurée en profondeur. Elle était fermée au public depuis des années.

La visite dure un peu plus de deux heures. Les tickets sont en vente en ligne uniquement, à raison de 6 personnes par créneau horaire. Les visiteurs devront se désinfecter les mains à l’entrée.

Belga – Photo: BX1

■ Interview et images de Nicolas Franchomme.