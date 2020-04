Le Meyboom aura lieu mais de manière différente

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, souhaite que le Meyboom soit organisé ce 9 août également même s’il devra être adapté.

“Pour le Meyboom, on va trouver une cérémonie, on va trouver quelque-chose. Ce ne sera pas le grand arbre, ce sera un arbre beaucoup plus petit mais quelque-chose se plantera rue des Sables parce qu’il faut aussi donner de l’espoir. Le Meyboom c’est ça aussi, au-delà de la fête populaire et folklorique”, a déclaré Philippe Close.

La plantation de l’arbre de mai ou de l’arbre de joie (Meyboom ou Meiboom) est une manifestation populaire typiquement bruxelloise qui date du 13e siècle. Elle célèbre une victoire des Bruxellois sur les Louvanistes en 1213.

Pour respecter la tradition, l’arbre de joie doit impérativement être planté avant 17h le jour J, rue des Sables à Bruxelles. Le Meyboom a été reconnu Patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette manifestation s’organise chaque année le 9 août.

Belga – Photo: Aude Van Laethem