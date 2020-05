Le concours Fleurir Bruxelles, un “outil citoyen”‘ pour rendre la ville plus verte

La Ville de Bruxelles a donné le coup d’envoi de la 44e édition du concours “Fleurir Bruxelles”. Il propose aux Bruxellois de s’inverstir pour une ville plus verte et fleurie.

Pour y participer, il suffit de fleurir sa façade, sa terrasse ou son balcon. Les inscriptions se font en ligne à l’adresse www.bruxelles.be/fleurir-bruxelles.

Le concours bruxellois « Fleurir Bruxelles » s’inscrit cette année dans le contexte particulier de la crise sanitaire. “Les Bruxelloises et les Bruxellois ont montré durant cette période leur besoin de se reconnecter à la nature. Ce concours leur offre l’occasion de concrétiser leur souhait.” Il se présente comme un outil citoyen pour rendre la ville “plus agréable et résiliente” et donner une place plus grande à la nature dans notre quotidien, commente Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces verts de la Ville de Bruxelles, dans un communiqué. “La nature participe également à la préservation de la biodiversité en garantissant des couloirs écologiques pour les oiseaux, papillons, abeilles, etc… “, explique encore Zoubida Jellab.

Rédaction en ligne