Le chantier de l’hôtel Astoria pourrait démarrer en juillet

Cela fait des années que l’hôtel de luxe de la rue Royale est fermé. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, l’établissement pourrait renaître de ses cendres en 2022 selon La Capitale.

Fermé depuis 13 ans, l’Astoria était un palace, un symbole du luxe dans la capitale. Il avait été racheté par le groupe Global hotels and resort, contrôlé par le cheikh saoudien Mohamed El-Khereji. Des travaux avaient commencé en 2010, notamment avec la démolition du bâtiment voisin, pour faire une extension de l’hôtel. Mais le chantier était à l’arrêt depuis des années quand l’Astoria a été racheté en 2016 par Corinthia.

Avec l’extension et la rénovation, l’hôtel devrait compter 121 chambres. C’est l’architecte bruxellois, Francis Metzger qui a été chargé de redonner son lustre d’antan au bâtiment. Aujourd’hui, il pense que le chantier pourrait démarrer en juillet prochain pour se terminer en 2022. La rénovation et la construction coûteraient entre 40 et 60 millions d’euros.

V.Lh. – Photo: BX1