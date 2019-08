Le boulevard Emile Jacqmain fermé à la circulation après l’incendie d’un immeuble

Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues.

Le boulevard Emile Jacqmain a été fermé, et pourrait le rester plusieurs jours, en raison des travaux de stabilisation de bâtiment qui a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi. L’axe est ainsi fermé “au moins jusque jeudi soir” vers le centre à hauteur de la rue du Pont-Neuf, indique la police. Le trafic est dévié de la rue du Cirque depuis la rue de Laeken à hauteur de la rue aux Fleurs.

Un expert a été désigné pour tenter de déterminer les causes de l’incendie. La police fédérale est descendue sur place.

Lundi vers 03h18, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un incendie dans un bâtiment de quatre étages avec mansardes situé boulevard Emile Jacqmain à Bruxelles. Les occupants des maisons voisines ont été évacués et aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie et ont pu éviter une propagation du feu vers d’autres bâtiments. Toutefois, une légère reprise du feu a été constatée lundi matin et les pompiers ont dû intervenir une seconde fois.

En vue de travaux de stabilisation suite à l'incendie de cette nuit, fermeture jusqu'au moins jeudi soir de l'axe Jacqmain vers centre à hauteur de la rue du Pont-Neuf. Déviation du trafic de la rue du Cirque depuis la rue de Laeken à hauteur de la rue aux Fleurs #Bruxelles. — PolBru (@zpz_polbru) August 5, 2019

■ Reportage de Thomas Destreille et Frédéric De Henau.