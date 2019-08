L’Ancienne Belgique veut aménager une terrasse publique sur son toit

L’Ancienne Belgique compte rénover ses bâtiments situés rue des Pierres à Bruxelles, rapporte le quotidien Bruzz. Parmi les nouveautés : une nouvelle salle VIP et une terrasse publique sur le toit.



Le temple bruxellois de la musique va subir un relifting. L’idée est de rendre les bâtiments plus accessibles au public, notamment aux personnes à mobilité réduite. Du côté du boulevard Anspach, rien ne devrait changer. Les principaux aménagements concernent les bâtiments situés derrière les façades de la rue des Pierres.



“L’intention est de rendre ce bâtiment beaucoup plus ouverts. Ce doit être un endroit où vous pouvez aller à tout moment de la journée. Juste pour manger ou boire un verre, ou pour une petite conférence ou un film”, explique le directeur Dirk De Clippeleir à nos confrères de BRUZZ.

L’aménagement principal concerne l’installation d’une terrasse sur le toit de l’AB.

“Vous pouvez y aller pour une collation, un verre ou tout simplement pour profiter du soleil. Il y aura également un jardin d’herbes aromatiques, dont les légumes et les herbes serviront pour un restaurant tout neuf situé aux deuxième et troisième étages. Le café AB reste au rez-de-chaussée, mais est inclus dans le bar de la pièce principale”, peut-on lire dans l’article.

Le gouvernement flamand a alloué 1,3 million d’euros pour le réaménagement.

L’AB espère commencer ces travaux dès 2020. Les promoteurs immobiliers et les architectes peuvent soumettre leur proposition jusqu’au 11 septembre. “Les travaux de rénovation prendront un an. Si possible, nous laisserons les travaux se poursuivre par étapes afin de pouvoir démarrer les activités d’AB Salon le plus rapidement possible et limiter l’impact sur notre programme”, ajoute le directeur de l’établissement.

